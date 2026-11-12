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Üçkaya Vadisi, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

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Üçkaya Vadisi, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine büründü. Üçkaya köyündeki vadi, sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünerek dronla görüntülendi; yaklaşık 2 bin rakımdaki vadi akarsuları ve doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Vadisi, sonbahar renklerine büründü.

Üçkaya köyünde bulunan kilometrelerce uzunluktaki vadide, sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Ağaçlar ile bitkilerin sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına büründüğü vadi, dronla görüntülendi.

Yaklaşık 2 bin rakımdaki vadi, akarsuları ve doğal güzellikleriyle her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA
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