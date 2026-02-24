Haberler

Nevşehir'de çocuklar için tekne orucu etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, 6-8 yaş arasındaki çocuklar için ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, ramazanın anlamı anlatılarak oruç ibadetinin önemine vurgu yapıldı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlendi.

Haydar Çankaya İlkokulu'nda organize edilen etkinlikte, 6-8 yaş arasındaki çocuklar bir araya geldi.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin öncülüğünde gerçekleştirilen programda, öğrencilere ramazanın anlam ve önemi anlatıldı.

Velilerin de destek verdiği etkinlikte, paylaşma, sabır ve dayanışma duygularının önemi vurgulandı.

Oruç ibadetinin tadına çocukların da varması amacıyla birkaç saatlik tekne orucunun ardından iftar sofrası kuruldu.

Renkli görüntülere sahne olan programda, öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

