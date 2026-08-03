Haberler

Bakan Memişoğlu uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğundaki Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta, bir yolcu rahatsızlandı.

Kabin ekibinin, 'sağlık personeli' çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek, ilk müdahaleyi yaptı.

Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Kulüpsüz kalan Jadon Sancho, büyük bir depresyonda

Kariyer yönetiminin önemi! Yaptığı hataların bedelini şimdi ödüyor
En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası taklalar attı

En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası böyle taklal attı
Göcek Tüneli'nde yangına müdahaleye giden kamu araçlarından ücret alındığı iddiasına ilişkin açıklama

Kahramanlardan para mı alındı? Ortalığı karıştıran iddiaya açıklama
Fenerbahçe'de Kante krizi

Fenerbahçe'de Kante depremi
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?