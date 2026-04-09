Haberler

"Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı ve bunun yağışları etkilediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve “kuyruk izi” olarak bilinen doğal oluşumlardır." denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı" iddialarını yalanladı.

"KİMYASAL PÜSKÜRTME" İDDİALARI YALANLANDI

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerinden "uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı" ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddiaların daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandığı ve bunun açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ İZLER KUYRUK İZİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve 'kuyruk izi' olarak bilinen doğal oluşumlardır. Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir. Bu izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (4)

Yasin Süleyman:

tabi milleti öyle bir görüyorsunuzki artık millette bunu yedi.hepimiz fazlasıyla inandık.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
SEN BİLME:

Küreselcilerin iklim bakanlığını türkiyede faaliyete alan türkiyede iklim bakanlığı kuranların sözleri bana inanılır gelmedi.chermtrail ile contraili ayırabiliyoruz .. contrail uçak izi chermtrail püskürtme yapıp havada aralıklarla tarla gibi sürüp kalıcı kimyasallar bırakıp gökyüzünü ince bulutumsu tabakayla kaplayan yağışların sağanak şeklinde değilde çiseleyerek düşmesine yada düşmemesine sebep olan chermtraili biliyoruz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
samet:

hehe

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Kamile Soyteki:

savaş var diye ilaçlamadılar yüzyılın yağmuru yağdı. zavaş bitti başladılar ilaçlamaya. yersen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

