Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi
İstanbul'da jandarmanın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında televizyon dünyasından Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı. Üç isim işlemler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sürecin tamamlanmasının ardından 3 spiker serbest bırakılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

3 SPİKER ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILACAKLAR

Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

HANDE SARIOĞLU: BENLİK BİR DURUM YOK

Öte yandan Hande Sarıoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ailem, arkadaşlarım, beni takip eden dostlarım, Ankara'da evimdeyim. Şimdi yola çıkıp İstanbul'a geliyorum. Herkes beni arıyor anlıyorum, ben de durumu anlamak için gideceğim ifademi vereceğim. Bilgi sahibi olduğum zaman sizlerle paylaşırım. Adımın geçtiği herhangi bir paylaşıma itibar etmeyin. Alakam olmayan bir durum konusunda adımız geçmiş, ben de gidip ifade vereceğim. Teşekkür ederim herkes merak etmiş. Endişelenmeyin benlik bir durum yok. Sadece ifade vereceğim."

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Ülkeye 4 ton kokain geldi sahibi hala adam diye ortada dolanıyor, bu spikerlerin sorguluyorsunuz komedi. Bunlar tüm hayatları boyunca 4 gram kullanmazlar. Bataklığı kurutun gemiyle getirenleri yakalayın.

ülkenin herşeyi kokmuş nmk

sokaklar kıyamet gibi uyuşturucu kullanan dolu polislerin bile yanından geçip gidiyorlar yirmi üç senede ipin ucunu kaçırdılar kim ne yapsın eğer uyuşturucu satmıyorlarsa niye boşuna uğraşıyorlar yok uğraşıyorlarsa sokaklarda ulu orta kullanan bağımlılara aynı işlem niye yapılmıyor

Nasıl bir haber spikeri edebiyattan habersiz olur ve gideceğim yerine "gidicem" şeklinde yazar? Bunlar sadece ekranların seksüel objeleri.

Orhan adamlar kokain çekme şüpesyle alınıyor ortalıkta rahatca geziyor dünya para alıp gezip tozuyor senin benim okuyarak gelemediğimiz makamlara geliyor buna takılmıyon takıldıgın seye bak

Ama iyi objeler :)))

bu bataklık bunlarla başlar bunlara ilgi duyanla devam eder yılanın başları bunlar

