Uaea: Zaporijya Nükleer Santrali'nin İtfaiye İstasyonuna Yönelik İha Saldırısını Kınıyoruz

VİYANA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne acil durum müdahale desteği sağlayan bir itfaiye istasyonuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek kınadı.

Ajanstan perşembe günü yapılan açıklamada, santralde görev yapan ekibin, Enerhodar kentinde yer alan itfaiye istasyonunda meydana gelen ağır hasarı doğruladığı belirtildi.

Grossi, söz konusu istasyonun santralin acil müdahale kapasitesini desteklemede kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Çarşamba günü saldırının düzenlendiği istasyona giden ekip, binada ve bazı itfaiye araçlarında hasar tespit etti. Bu hasarın, istasyonun operasyonel kapasitesini ciddi ölçüde etkilediği bildirildi.

Açıklamada, istasyonun büyük ölçekli bir acil durum yaşanması halinde santralin itfaiye birimine önemli bir destek sağladığı vurgulandı.

Grossi, "Nükleer güvenliğe ve acil durum hazırlığına zarar veren hiçbir saldırı kabul edilemez" uyarısında bulundu.

Avrupa'nın en büyük nükleer tesislerinden biri olan santral, Ukrayna krizinin tırmanmasından bu yana sık sık nükleer güvenlikle ilgili sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Xinhua