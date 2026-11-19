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Bangladeş, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bangladeş'in resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Humaiun Kobir, UAD'nin Myanmar kararına ilişkin basına açıklama yaptı.

"UAD'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Kobir, bu kararın, soykırım ve ciddi insan hakları ihlallerine dair uluslararası yasal süreçler için tarihi bir gelişme teşkil ettiğini belirtti.

Bakan Kobir, bu kararla UAD'nin ilk kez bir devleti soykırım işlemekten sorumlu tuttuğuna dikkati çekti.

Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmıştı. Katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya da bunun üzerine 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı olan Lahey'deki UAD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işlediğine hükmederek tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu.

UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.

Kaynak: AA