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TZOB Genel Başkanı Bayraktar Seydikemer'de üreticilerle bir araya geldi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar Seydikemer'de üreticilerle bir araya geldi
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangından etkilenen mahallelerde inceleme yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangından etkilenen mahallelerde inceleme yaptı.

Bayraktar, 29 Temmuz'da Bayır Mahallesi'nde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının ardından bölgedeki üreticilerle bir araya geldi.

Çatak, Dere, Çökek, Bayır ve Sarıyer mahallelerinde inceleme yapan ve yangınla ilgili bilgi alan Bayraktar, çiftçilerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler ise Bayraktar'a teşekkür etti.

Bayraktar'a, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baştuğ, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş'ün yanı sıra diğer ilçelerin ziraat odası başkanları, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven ve üreticiler eşlik etti.

Kaynak: AA
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