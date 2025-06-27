9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

Japonya'da sosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi Takahiro'nun idam edildi.

9 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI

Şiraişi Takahiro, eski adı "Twitter" olan sosyal medya platformu X üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldürerek parçalara ayırdığı için "Twitter katili" olarak biliniyor. Dairesinde 8 kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin soğutucuda bulunmasının ardından 2017'de tutuklanan Şiraişi, 2020'de idam cezasına çarptırıldı.

İNTİHARA MEYİLLİ KİŞİLERİ BULMUŞ

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Şiraişi'nin intihara meyilli kişilerle sosyal medyadan iletişime geçerek bu konuda yardımcı olmayı teklif ettiğini, ardından evine çağırdığı kurbanları öldürerek parçalara ayırdığını belirtti.

2022'DEN BU YANA İLK İDAM

Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edilen Şiraişi'nin infazı tamamlanana kadar kamuoyundan gizli tutuldu. Bu infaz, Japonya'da Temmuz 2022'den beri uygulanan ilk idam oldu. G7 ülkeleri arasında sadece Japonya ve ABD'de idam cezası uygulanıyor.