Haberler

İstanbul Tuzla Mimar Sinan İlkokulu, Bilecik'te hatıra ormanı kurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Tuzla Mimar Sinan İlkokulu, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çıkan yangınların ardından yeniden yeşillendirme amacıyla 5 bin fidandan oluşan hatıra ormanı kurdu. Proje, çevre bilincini artırmayı ve öğrencilerin toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmeyi hedefliyor.

İstanbul Tuzla Mimar Sinan İlkokulu, "Yeşil Vatan Projesi" kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hatıra ormanı oluşturdu.

Bu yıl çıkan yangınlarda zarar gören Osmaneli ilçesi Selimiye köyü Çörektepe mevkisinde Tuzla Mimar Sinan İlkokulu tarafından alanların yeniden yeşillendirilmesi amacıyla başlatılan fidan bağışı kampanyası sonucunda 5 bin fidandan oluşan hatıra ormanı kuruldu.

Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Akif Güner, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, proje sorumlusu Şafak Akkoyunlu, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı etkinlikte, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin eğitim anlayışlarının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu tür çalışmalarla öğrencilerin hem doğayla bağ kurduğunu hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandığını ifade etti.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan da İstanbul'dan gelerek çevreye duyarlılık örneği sergileyen katılımcılara teşekkür ederek, oluşturulan hatıra ormanının gelecek nesillere bırakılacak anlamlı bir miras olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından bağışla toplanan 5 bin fidan oluşturulan hatıra ormanında toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title