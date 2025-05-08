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Tuzla Marina'da yangın: 4 tekne kullanılamaz hale geldi

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Tuzla'da marinada bağlı bulunan teknede çıkan yangın kısa sürede bitişiğindeki 3 tekneye de sıçradı. Yangın, itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuzla'da marinada saat 04.30 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bitişiğindeki 3 tekneye sıçradı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

ALEVLERİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Yangına önce çevredekiler müdahale etti. Tekneden yükselen alevlerin yükseldiğini görenler, yangını söndürmek için uzun süre çaba gösterdi. Alevlerin diğer teknelere sıçramasını önlemeye çalışan vatandaşlar, yanan tekneleri çekerek kıyıdan uzaklaştırdılar.

DENİZDE MÜDAHALE SÜRDÜ

Yangına, denizden Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kıyıdan ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan tekneler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının ardından kıyıya çekilen teknelere itfaiye ekipleri karadan soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangın sonrası dört tekne kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

'EN SON İKİ TEKNE YANIYORDU'

Marinanın bitişiğinde bulunan limandaki balıkçı barınağında görevli Ahmet Akbulut, "Limanda barınakta görevliyim saat 04.45 civarı Tuzla marinada bir teknenin yandığını gördüm. Ondan sonra bayağı bir alevler çıktı, o tekneyi açığa doğru çekmeye çalıştılar. O anda itfaiyeler oraya giremedi. Bizim buraya geldiler tekneler de açıkta kaldı. İtfaiyeler söndürme işlemi yapamadılar. Benim gördüğüm en son iki tekne cayır cayır yanıyordu. Söndürme aşaması hala devam ediyor. 04.45'te yandı, 05.00 gibi müdahale oldu ama itfaiye müdahale yapamadı. Çünkü tekneler açıktaydı. Şimdi en son sahil güvenlik müdahaleleri yaptı, teknelere soğutma yapılıyor. Benim gördüğüm 2 tane tekne alev alev yanıyordu, bayağı bir alevler çıkıyordu. Tekneleri zaten açığa çekmeselerdi limandaki bütün tekneler yanacaktı" şeklinde konuştu.

Tuzla Marina'da yangın: 4 tekne kullanılamaz hale geldi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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