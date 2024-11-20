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Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde Kötü Muamele İddiası Soruşturuluyor

Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde Kötü Muamele İddiası Soruşturuluyor
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Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde bir göçmenin kötü muameleye maruz bırakıldığı iddialarının Mülkiye ve Jandarma müfettişleri tarafından soruşturulduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde bir göçmenin kötü muameleye maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin olayın Mülkiye ve Jandarma müfettişleri tarafından tüm yönleriyle soruşturulduğunu bildirdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde Tunus asıllı göçmen M.M.'nin kötü muameleye maruz bırakıldığı iddasıyla yaptığı başvuruda, "kötü muamele yasağının ihlal edildiğine" karar verdi.

Başkanlık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun 12 Kasım 2024 tarihli kararına konu olan ve geri gönderme merkezinde yaşandığı iddia edilen olayın, Mülkiye ve Jandarma müfettişleri tarafından tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle soruşturulduğunu açıkladı.

Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) 12.11.2024 tarihli kararına konu olan ve geri gönderme merkezinde yaşandığı iddia edilen olay, Mülkiye ve Jandarma müfettişleri tarafından tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle soruşturulmaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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