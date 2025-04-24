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Tuzla'daki Arıtma Tesisinde Çökme: Bakanlık İnceleme Başlattı

Tuzla'daki Arıtma Tesisinde Çökme: Bakanlık İnceleme Başlattı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisinde meydana gelen çamur silosunun çökmesiyle ilgili inceleme başlattı. Bakanlık ekipleri olay yerinde gerekli önlemleri almak için harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökmeyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökme sonrası Bakanlık il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, silodan çevreye yayılan atıkların bölgede bulunan dere yatağına karışmaması için gerekli tedbirlerin alındığı, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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