Tuzla'da Yat ve Yay Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

TUZLA'da bir sanayi sitesinde bulunan yat ve yay üretimi yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 10.30 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi'nde bir sanayi sitesinde bulunan bir yat ve yay üretimi yapılan iş yerinde çıktı.İddiaya göre işçilerin kaynak yaptığı sırada yapıştırıcıya sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangın fabrikada korku ve paniğe nedne oldu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler içeride bulunan işçileri tahliye etti.Yangın kısa sürede söndürülürken AFAD' a bağlı ekipler tedbir amaçlı iş yerinde gaz ölçümü yaptı.Çalışmasını tamamlayan ekipler olay yerinden ayrılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.