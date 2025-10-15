Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, Tuzla'da özel bir tersanede karbondioksit tüpünün patlaması sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiğini, 4 işçinin de yaralandığını açıkladı.

Saat 14.00 sıralarında Tuzla'da özel bir tersanede gemi bakım çalışmaları sorasında patlama oldu. İstanbul Valiliği patlamanın karbondioksit tüpünden kaynaklandığını ve olayda 1 işçinin öldüğünü, 4 işçinin de yaralandığını açıkladı. Konuya ilişkin Valilik açıklaması şöyle:

"Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Tuzla - Aydıntepe Mahallesinde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve Afad ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, dört işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."