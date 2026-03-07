Haberler

Tuzla'da park halindeki TIR alev alev yandı

Tuzla'da park halindeki TIR alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla'da park halindeki taşyünü yüklü TIR'ın motor kısmından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TUZLA'da park halindeki taşyünü yüklü TIR alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Şifa Mahallesi D-100 yan yol üzerinde park halindeki TIR'da çıktı. Yol kenarında park halinde bulunan ve taşyünü yüklü olduğu öğrenilen TIR'ın motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında TIR hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kahraman kurye' tanınmıştı, kundaklama suçundan tutuklandı

Kahraman sanmıştık, kundakçı çıktı!
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İran: Basra Körfezi'nde ABD'ye ait varlıklardan biri olan petrol tankerini vurduk

Acımadıklarını yine gösterdiler! Gördüklerini vuruyorlar
'Kahraman kurye' tanınmıştı, kundaklama suçundan tutuklandı

Kahraman sanmıştık, kundakçı çıktı!
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Galatasaray'a Abdülkerim şoku!
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması