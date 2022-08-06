Son dakika haber... Tuzla'da polise taşla mukavemette bulunan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Tuzla'da iki polis memuruna taşla saldırarak mukavemette bulunan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Şifa Mahallesi'ndeki bir fabrikaya hırsız girdiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, olay yeri ve çevresinde yaptıkları incelemede şüphelinin yakın bir adreste olduğunu belirledi.

Polisin kendisini yakalamak için geldiğini fark eden şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan şüpheli, yakalanacağını anlayınca polise taşla saldırmaya başladı.

Polislerin, yoldan geçen araçların ve şüphelinin güvenliğini sağlamak için havaya ateş etmesi üzerine şüpheli yere yatarak teslim oldu.

Gözaltına alınan İ.Ç'nin (32) alkollü ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu anlaşıldı.

Şüpheli, hakkında "görevli memura mukavemet" suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Bu arada, İ.Ç'nin taşla polise saldırdığı anlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.