Tuzla'da Patlama Yaşanan Fabrikanın Daha Önce Mühürlendiği Ortaya Çıktı

TUZLA, İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Tuzla'daki yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı vernik ve boya fabrikasının, çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 2021 yılının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlendiği ortaya çıktı.

Tuzla'daki Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında bugün saat 13: 00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı ve 3 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ederken fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2021 yılının sonunda mühürlendiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"29 Nisan 2022 günü saat 13: 15 itibarıyla Tuzla Ortamahalle Atayolu Caddesi'nde faaliyet gösteren Boya ve Vernikçiler Kooperatifi bünyesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca derhal soruşturma başlatılmış ve nöbetçi Cumhuriyet savcısınca gerekli incelemeler yapılmak üzere olay yerine intikal edilmiştir.

Soruşturma, halihazırdaki belirlemelere göre 3 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olaya ilişkin maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek üzere titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."