Tuzla'da arkadaşına şaka yapan kişiyi bıçakla tehdit eden şüpheli yakalandı

Tuzla'da motosikletle seyir halindeyken oyuncak silah ile arkadaşına şaka yapan kişiyi bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 18 Aralık'ta bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan bıçakla tehdit olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, 14 Aralık'ta Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde motosikletle seyir halinde olan B.F.P'nin (17) oyuncak tabanca ile arkadaşına şaka yaptığı belirlendi. Bu esnada yol üzerinde bulunan başka bir motosiklet sürücüsünün kendisine silah doğrultulduğunu zannederek, bıçakla tehdit ettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kimliği tespit edilen Ü.Ö. (21) yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından "bıçakla tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.