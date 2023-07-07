Tuzla'da kaybolan zihinsel engelli kız, Gebze'de bir evde bulundu! 8 kişi gözaltında

Tuzla'da 2 Temmuz Pazar günü annesi ve iki kardeşiyle birlikte bir kafeye giden yüzde 40 zihinsel engelli Elif Zehra İ. kafenin otoparkında kayboldu. Genç kızın annesi Gülten Bozkızıl hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışmalar sonrası Elif Zehra İ.'nin izine Gebze'de ulaşıldı. Jandarma ekipleri telefon sinyali ile tespit edilen adrese gece saat 00.00'de baskın yaptı. Yapılan baskında Elif Zehra İ. yatak odasında bulundu. Ev içerisinde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu toplam 8 kişi gözaltına alındı. Elif Zehra İ., Gebze Adliyesine getirilerek pedagog eşliğinde ifadesi alınma işlemleri devam ediyor. Cinsel istismar iddiaları Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.

"4 GÜN BOYUNCA 3 KİŞİYLE O EVDE YAŞAMIŞ"

5 gün sonra bulunan Elif Zehra İ.'nin annesi Gülten Bozkızıl, "Kızım 5 gün önce kaybolmuştu. Dün akşam 21.30 sıralarında telefonumuza bir sinyal geldi. Yanına gittik. Kirazpınar'da bulundu. Gittiğimiz yer harabe ve gecekondu bir yerdi. Jandarma ekiplerini çağırdık. Saat 00.30 gibi kızımızı aldık. Üzerine kapı kilitli 4 gün boyunca 3 kişiyle o evde yaşamış. Şu anda psikolojisi allak bullak. Çok zor şeyler yaşamış. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. 8 kişi gözaltına alındı. Bir tanesi kadın ve Özbekistan uyruklu. Benim yüreğim yandı. Başka kimsenin yüreği yanmasın. Kardeşim Berkan'ın telefonuna gelen sinyal sayesinde bulduk" dedi.

"YATAK ODASINDA OTURMUŞ ŞEKİLDE DURUYORDU"

Elif Zehra İ.'nin üzerinde sigara söndürüldüğünü söyleyen Gülten Bozkızıl, "Vücudunun bazı yerlerinde çizikler var. Ekipler eve baskın yaptığında benim kızım yatak odasında oturmuş şekilde duruyordu. Ondan sonra alıp benim yanıma getirdiler. Ev harabe içindeydi. Evin içinde uygunsuz şeyler vardı. Herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Sokak sokak kızımı aradım. Kızımı Tuzla'da şeker vererek uyutup o eve götürüyorlar. Kızımın anlattıklarına göre yakalanan 8 kişi, kızımı başka yollarda kullanacaklarmış. Bizi gördüğü zaman mutlu oldu. Kızımın gözleri yuvasından çıkmış halde ve aşırı derecede korkmuş. Kızım içerde şu anda ifade veriyor. Jandarma ekiplerini görünce kızıma tokat vurup dışarıya atmaya çalışmışlar" diye konuştu.