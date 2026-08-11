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Tuzla'da Kanalizasyon Kazısında Toprak Kayması: 1 İşçi Aranıyor

Tuzla'da Kanalizasyon Kazısında Toprak Kayması: 1 İşçi Aranıyor
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İstanbul Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bir inşaat alanında yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, toprak altında kaldığı düşünülen 1 işçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İSTANBUL Tuzla, Tepeören Mahallesi'nde inşaat alanı içerisinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak altında 1 işçinin kalmış olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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