Tuzla'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı

TUZLA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Tuzla Akfırat Mahallesi 1.Cadde üzerinde meydana geldi. 35 HA 9608 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Enes Tavşan bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafriyat kamyonu devrilirken, kamyonun taşıdığı hafriyat yola saçıldı. Aracın içinde sıkışan Tavşan, caddeden geçen diğer sürücüler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kazaya bakmak için duran diğer kamyon şoförleri bölgede trafik yoğunluğu oluşturdu. Öte yandan kazanın ardından pitbul cinsi bir köpeğin kaza yapan kamyonun kırılan ön camından içeri girerek araçta oturduğu görüldü.Kaza yapan Enes Tavşan'ın kuzeni Mahmut Tavşan, "Bu bizim amca oğlunun arabası. Biz de bilmiyoruz şu an yeni geldik. Haberi aldığımızda döküm sırasındaydık. Geldiğimizde sağ olsun arkadaşlar çıkarmışlardı. Sağlık durumu yerinde ama kaza geliyorum demez. Köpek bize ait değil, dışarıdan gelmiş. Cins mi bilmiyorum ama yemeğin kokusuna gelmiş. Bizimle alakası yok." dedi.