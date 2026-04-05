İstanbul'da çeşitli suçlardan 21 aranması bulunan firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da çeşitli suçlardan 21 aranması bulunan ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. Tuzla'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında cinsel taciz, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları bulunuyordu.

İstanbul'da çeşitli suçlardan 21 aranması bulunan ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli yıllarda işlediği "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "cinsel taciz", "hırsızlık", "basit tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma", "dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 21 aranması bulunan ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.S'nin saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, cezaevinden firar eden ve 4 Temmuz 2025'ten bu yana aranan İ.S'yi, Tuzla'da yapılan operasyonla yakaladı.

İ.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

