Tuzla'da düzenlenen operasyonda 150 bin sentetik ecza hap ele geçirildi
- 2 şüpheli gözaltına alındı
Tuzla'da, 150 bin sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin Tuzla'daki 2 ikamete ve araca operasyon düzenlendi.
Buradaki aramalarda 150 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen