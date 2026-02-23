Tuzla'da kullandığı çekiciyle çarptığı otomobilin sürücüsünü darbeden şoför yakalandı
Tuzla'da, kullandığı çekiciyle çarpıp durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen şoför Y.K. gözaltına alındı. Olay, sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntüler üzerine ortaya çıktı.
Tuzla'da, kullandığı çekiciyle çarpıp durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen şoför gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Şifa Mahallesi D-100 kara yolu istikametinde bir çekici şoförünün aracıyla seyir halindeki otomobile çarpıp, sürücüsünü darbetmesine yönelik bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.
Polis ekipleri, kimliği belirlenen çekicinin şoförü Y.K'yi (36) gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çekicinin trafikte otomobili sıkıştırma anı bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.