Haberler

Tuzla'da kullandığı çekiciyle çarptığı otomobilin sürücüsünü darbeden şoför yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla'da, kullandığı çekiciyle çarpıp durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen şoför Y.K. gözaltına alındı. Olay, sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntüler üzerine ortaya çıktı.

Tuzla'da, kullandığı çekiciyle çarpıp durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen şoför gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Şifa Mahallesi D-100 kara yolu istikametinde bir çekici şoförünün aracıyla seyir halindeki otomobile çarpıp, sürücüsünü darbetmesine yönelik bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, kimliği belirlenen çekicinin şoförü Y.K'yi (36) gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çekicinin trafikte otomobili sıkıştırma anı bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Bakın kimlerle aşk yaşamış
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor