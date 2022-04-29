Son dakika: Tuzla'da iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.