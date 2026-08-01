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TÜZDEV, AstroCAMP Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenledi

TÜZDEV, AstroCAMP Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenledi
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Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfının (TÜZDEV) AstroCAMP Gökyüzü Gözlem Şenliği, Kuantum Çocuk Üniversitesi ve Mogan Kampüs işbirliğiyle Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfının (TÜZDEV) AstroCAMP Gökyüzü Gözlem Şenliği, Kuantum Çocuk Üniversitesi ve Mogan Kampüs işbirliğiyle Ankara'da düzenlendi.

Bilnet Okulları Mogan Kampüsü'nde yapılan şenlik kapsamında, öğrenciler için planetaryum deneyimi, okçuluk alanı ve akrobasi parkurları, gündüz ve gece teleskop gözlemleri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

TÜZDEV Genel Müdürü Yusuf İslam Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenlikte çocukların astronomiyle ilgili bilgi birikimlerini artırarak deneyim kazanabilecekleri bir ortam hazırladıklarını belirtti.

Akay, düzenledikleri etkinliklerle çocukların eğlenirken öğrenmesini amaçladıklarını vurgulayarak, "Uzman kadromuzla, bu çocuklara farklı ilgi alanlarında farklı deneyimler kazandırmaya çalışıyoruz. Bu süreç sonunda, çocukların ilgi alanları keşfedildikten sonra atölye faaliyetlerimiz yürüyecek. TÜZDEV'de, Mogan Kampüs'te yapacağımız çalışmalarla çocuklar ilgi alanlarına yönelik eğitim görmeye devam edecekler, farklı ilgi alanlarında beslenmeye devam edecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA
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