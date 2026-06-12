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Tuz Gölü'nde 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı

Tuz Gölü'nde 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı
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Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde bu yıl iki koloniden yaklaşık 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı. Uzmanlar, yavru sayısının geçen yıla göre iki kat arttığını ve üçüncü bir koloninin de beklendiğini belirtti.

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde iki koloniden, yaklaşık 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, Yavru sayısı geçtiğimiz yıla oranla daha fazla. Geçtiğimiz yıllardaki kayıpları bu yavrularla sezonda fazlasıyla büyüterek kapatmış olacağız. Bu güzel haber" dedi.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar, üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, kreş alanı olarak belirtilen yerde beslenmelerini sürdürüyor. Bu yıl ilk tespitlere göre; iki koloniden, yaklaşık 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı. Üçüncü kolonidekilerle birlikte bu sayınının artması bekleniyor.

'DAHA FAZLA SUYA İHTİYAÇ OLACAK'

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, Tuz Gölü'nde sürekli başta flamingo olmak üzere diğer canlıları gözlemlediklerini belirterek, "Bu yıl göldeki yavru flamingo sayısında artış yaşanıyor. Bu şu anlama geliyor; daha fazla korumamız ve daha fazla suya ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Biz de koruma faaliyetlerini sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz. Yavru sayısı geçtiğimiz yıla oranla daha fazla. Geçtiğimiz yıllardaki kayıpları bu yavrularla sezonda fazlasıyla büyüterek kapatmış olacağız. Bu güzel haber. Bunların neslinin devam etmesi için yavruların sayıların fazla olması gerekiyor ki; bir sonraki nesle, daha fazla koloniyle gitmeleri anlamanı geliyor" diye konuştu.

'GEÇEN YILI 2 KATI, 3'ÜNCÜ KOLONİYİ BEKLİYORUZ'

Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisinin Tuz Gölü'nde olduğu belirten Tunç, "Bu yıl bu yavrulara bir sıkıntı olmadan, sularla ilgili bir problem yaşamadan, biz bu yavruların uçmasını elimizden geldiği kadar sağlayacağız. Yavru sayımı havadan uçakla yapılabiliyor. Şu anki görüntü geçtiğimiz yıllara göre geçen yılın 2 katı, bir önceki yılın ise 2 katından daha fazla. Şu anda 2 kolini halindeler. 3'üncü koloniyi bekliyoruz. Geç çıkan yavrular olacak içlerinde. 3'üncü kolini tamamlandıktan sonra bunların uçması ağustos ayının sonuna doğru başlayıp, ekim ayına kadar devam edecek. Su azalırsa peyderpey suyun olduğu tarafa gidecekler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNilüfer Çınar:

evet evet güzel de su biterse yine mi göçtürürüz

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Haber YorumlarıErkan Yıldırım:

güzel haber yani flamingolar iyi sayıda çoğalıyor, su yeterli olursa işler yolunda gidecek gibi görünüyor

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Haber YorumlarıRezzan Nab:

vay be 5 bin yavru flamingo çıkmış bu yıl demek ki gölün durumu iyileşiyor galiba geçen yıla göre iki kat artış var başkanın dediklerine bakılırsa bu harika bir gelişme tabii ki üçüncü koloniyi de bekliyorlar merak ettim o kolonideki yavrular ne zaman çıkacak

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