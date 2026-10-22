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Tutuklu Başkan Vahap Seçer tahliye ve göreve iade için çağrı yaptı

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Tutuklu Başkan Vahap Seçer tahliye ve göreve iade için çağrı yaptı
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Tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilip görevine iade edilmesini istedi. Seçer, iddianamenin bir an önce hazırlanmasını ve mahkeme karşısında savunma imkanı verilmesini istedi.

(ANKARA) - Tutuklu Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "En kısa sürede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilerek görevime iade edilmem şehrimiz, milletimiz için en doğru ve hayırlı karar olacaktır. Ayrıca yürütülen soruşturmayla ilgili iddianamenin bir an önce hazırlanması ve mahkeme karşısında savunma imkanı verilmesi son derece önemlidir. Geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.

Tutuklu Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal medya hesabından kendi el yazısıyla kaleme aldığı açıklaması paylaşıldı. Seçer, şunlar kaydetti:

"Şahsıma isnat edilen herhangi bir delile dayanmayan iddialar ile tutuklanmam verilebilecek en ağır karardır. Milletin iradesini yok saymak, hukuka ve demokrasiye olan inancı zayıflatmaktır. Kentimize ve vatandaşlarımıza haksızlıktır. Ülkemizde yürütülen hukuki süreçlerle ilgili toplumsal endişelerimiz olsa da adalet karşısında haklı çıkacağıma olan inancım tamdır. Görevimin başında milletime hizmet etmem gerekirken burada olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. En kısa sürede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilerek görevime iade edilmem şehrimiz, milletimiz için en doğru ve hayırlı karar olacaktır.

Ayrıca yürütülen soruşturmayla ilgili iddianamenin bir an önce hazırlanması ve mahkeme karşısında savunma imkanı verilmesi son derece önemlidir. Geç gelen adalet, adalet değildir. Yasalar çerçevesinde insan ve vatan sevgimle, adalet duygusuyla milletime hizmet ettim. Ayrımsız tüm yurttaşlarımın yanında oldum, herkesi samimiyetle kucakladım. En kısa sürede aynı istek ve azimle milletime hizmet etmenin gururunu yaşayacağıma yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA
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