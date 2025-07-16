Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" ve suçlarından tutuklanmıştı. Kabadayı'nın cezaevine girmesinin ardından İçişleri Bakanlığı görevden aldı.

"GEÇİCİ TEDBİR OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.