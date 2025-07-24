Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
Rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde yeniden rahatsızlandı. Cezaevi revirine başvuran Böcek, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek cezaevinde yeniden rahatsızlandı.
MUHİTTİN BÖCEK HASTANEYE KALDIRILDI
Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu'nun revirine başvurdu. Revirdeki değerlendirmenin ardından Muhittin Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede güvenlik önlemleri alındı.
ÖNCEDEN DE RAHATSIZLANMIŞTI
Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.
Kaynak: Haberler.com / Güncel