Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı

Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde yeniden rahatsızlandı. Cezaevi revirine başvuran Böcek, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek cezaevinde yeniden rahatsızlandı.

MUHİTTİN BÖCEK HASTANEYE KALDIRILDI

Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu'nun revirine başvurdu. Revirdeki değerlendirmenin ardından Muhittin Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede güvenlik önlemleri alındı.

ÖNCEDEN DE RAHATSIZLANMIŞTI

Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı

Komşu ülkeler arasında yeni savaş! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda'nın öldürülmeden 1 ay önceki sesli mesajları ortaya çıktı: Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm

İlayda'ya yapmadıkları kalmamış! Sesli mesajları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.