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Tutuklanan ağabey Enes Güran: Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen ağabey Enes Güran'a ifadesinde daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmasına neden olan kolundaki ısırık izleri soruldu. Güran "Kardeşimi arama faaliyetleri başlayınca ben sinir krizleri geçirdim sonra da kolumu ısırmaya başladım. Sırtımdaki izler de mısır tarlasındaki aramalar sırasında koçanların değmesiyle oluştu" dedi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AĞABEYDEN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Cinayet soruşturmasında annesiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen ağabey Enes Güran da çapraz sorgu sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KOLUMU ISIRDIM"

Kolundaki diş izi ve sırtındaki derin çizikler nedeniyle daha önce gözaltına alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülen ve diş izleriyle ilgili bir tespit yapılamadığı için serbest bırakılan Enes Güran'da kız kardeşinin kaybolduğu haberini alınca sinir krizleri geçirdiğini ve kendi kendine zarar verdiğini, kolunu da kendisinin ısırdığını belirterek, "Kardeşim kaybolunca köye askerler geldi. Arama faaliyetleri başlayınca ben sinir krizleri geçirdim. Sonra da kolumu ısırmaya başladım. Ardından arama ve tarama faaliyeti başladı.

"MISIRIN KOÇANLARI SIRTIMA DEĞDİ"

Aramalar sürerken mısır tarlasına gittik. Mısır'ın koçanları sırtıma değdi, ayrıca ahır ve metruk yapılarda arama yaptığımız için sırtımdaki çizikler buradaki sürtünmelerden dolayı oluştu" dedi.

KATİLİ BULUNAMAYAN BİR CİNAYET SORUŞTURMASI

10'u tutuklu, 24 şüphelisi olan Narin Güran soruşturması ise katilsiz olarak sürdürülüyor. Küçük kızın öldürülmesiyle ilgili sır perdesi halen aralanmış değil. Narin'in kim veya kimler tarafından ne amaçla öldürüldüğü halen gizemini koruyor. Neredeyse tüm aile bireylerinin gözaltına alınıp sorgulanması ve bir kısmının da tutuklanması ve soruşturmanın üzerinden 24 gün geçmesine rağmen asli fail olarak küçük kızın katili halen bulunmuş değil. Çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında gözler İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek olan otopsi raporu sonuçlarına çevrilmiş durumda.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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