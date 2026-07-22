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Dini nikahla birlikte yaşadığı Burcu'yu öldüren şüpheli adliyede

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Karabük'ün Yenice ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu'nu bıçaklayarak öldüren Yusuf Berber, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cenazesi ikindi namazının ardından defnedildi.

TUTUKLANDI

Karabük'ün Yenice ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu'nu (29) bıçaklayarak öldüren Yusuf Berber (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Tutku Burcu Köseoğlu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesindeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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