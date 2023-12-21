Tuşlu Telefon Kullanan Öğrenciye Takdir Belgesi

BOLU'da, tuşlu telefon kullanan 9'uncu sınıf öğrencisi Hatice Zehra Çelebi'ye (15), diğer öğrencilere örnek olduğu için okul yönetimi tarafından takdir belgesi verildi.

Bolu'da, Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Hatice Zehra Çelebi, bir süre önce okulda akıllı cep telefonu yerine, tuşlu telefon kullanmaya başladı. Çelebi'nin, sosyal medya özellikleri olmayan tuşlu telefon kullanması okul yönetiminin dikkatini çekti. Okul yönetimi, arkadaşlarına örnek olduğu için Zehra Çelebi'ye takdir belgesi verdi.

Teknoloji kullanımının bağımlılık noktasına gelebileceğini belirten Hatice Zehra Çelebi, "Etrafımda görüyorum ki çoğu öğrenci ve çocuk maalesef telefon ve sosyal medya ve oyunun kurbanı olmuş vaziyette. Herkesin elinde bir telefon. Spor sanat ve kültürel faaliyetlerle bu bağımlılıklardan uzak durulabilir. Okulumun vermiş olduğu takdir belgesi nedeniyle çok mutluyum" dedi.