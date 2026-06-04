Tüsiad Yönetim Kurulu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, yönetim kurulu olarak Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirterek, Atatürk'ün "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da yol gösterdiğini ifade etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bulunmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

Diren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak Anıtkabir'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bulunmaktan büyük onur duyduk. Atatürk'ün 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu ülkenin birleştirici ve ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve emsalsiz bir azimle yeni bir ülke kuran Cumhuriyetimizin tüm kurucu kuşaklarını her daim minnetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA