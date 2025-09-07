Haberler

Tuşba'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

İstanbul'dan Van'a seyahat eden bir yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın, otobüsün sürücüsü Burhan Laçin'in yolcuları tahliye etmesiyle kontrol altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'dan Van'a gelen Burhan Laçin idaresindeki 34 DF 4270 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Çolpan Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden Laçin, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti, ihbarda bulundu.

Kısa sürede otobüsü saran yangın, bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, olay yerine gönderilen başka bir otobüsle Van'a gönderildi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
