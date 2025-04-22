Tuşba'da Mobil Sağlık Ekibi Kırsaldaki Hastalara Hizmet Sunuyor

Van'ın Tuşba ilçesinde sağlık çalışanları, kırsalda yaşayan yaşlı, yatalak, kronik rahatsızlığı olan ve ameliyatlı hastalara sağlık hizmeti götürüyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor ve sağlık çalışanları, kırsal mahallelerde yaşayan hastaların yardımına koşuyor.

Yaşlı, yatalak, kronik rahatsızlığı olan ve ameliyatlı hastaları evlerinde ziyaret eden sağlık ekibi, şeker ve tansiyon ölçümlerini yaparak sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürdüklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının evleri sürekli ziyaret ettiğini belirten Gümüş, "Mobil sağlık ekibimiz hastaneye gidemeyenleri ziyaret ederek, onlara sağlık hizmeti sunuyor. Bebekten yaşlılara kadar herkese sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlık taramalarını gerçekleştiriyoruz. Hastalık teşhisi koyduğumu hastaları hastaneye sevk ediyoruz." dedi.

Doktor Selin Deniz ise "Takipli, verileri olan hastalarımızın evlerine gittik. Tansiyon, şeker ölçümü yaptık. Şikayeti olan hastalarımızın evlerine gittik. Hastaları hastaneye yönlendirdik." diye konuştu.

Ekibe teşekkür eden Necmettin Berrin de "Tansiyonum, şekerim var. Sağlık ekipleri muayene etti. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.