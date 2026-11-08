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TUSAŞ tesislerinden uğurlanan iki HÜRKUŞ-II, İzmir Çiğli'deki yeni üssüne ulaştı

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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki HÜRKUŞ-II eğitim uçağı, TUSAŞ tesislerinden uğurlandıktan sonra İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına ulaştı. Uçaklar, üs komutanlığında görevli personel tarafından coşkuyla karşılandı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, iki HÜRKUŞ-II uçağının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinden uğurlanmasının ardından yeni üslerine başarıyla ulaştığı belirtildi.

Uçakların, üs komutanlığında görevli personel tarafından coşkuyla karşılandığı aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Göklerdeki gücümüz, kararlılığımız ve gururumuz. Yerli ve milli imkanlarla geleceği kanatlandırıyoruz. Kahraman personelimiz tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan HÜRKUŞ-II, şanlı bayrağımızın göklerdeki dalgalanma sesini ve geleceğin pilotlarını yetiştirme kararlılığımızı güçlendirmeye devam edecek. Hoş geldin HÜRKUŞ-II."

Kaynak: AA
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