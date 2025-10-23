Haberler

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Ankara'da, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit olan 5 kişi, olayın 1. yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Şehitlerin aileleri, TUSAŞ personeli ve yerel yönetim temsilcileri, Kur'an-ı Kerim okumaları ve dualar eşliğinde anma törenlerine katıldı. Törenlerde duygusal anlar yaşandı.

ANKARA'da geçen yıl Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye ( Tusaş ) düzenlenen terör saldırısında şehit olan 5 kişi, olayın 1'inci yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Tusaş'ın 23 Ekim 2024'te Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici (36), kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun (49) ve teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz (28) Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı. Anma törenine, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ personeli katıldı. Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından mezarlarına çiçek bırakıldı.

Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan (40) ise Cimşit Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve çalışma arkadaşları katıldı. Şehidin eşi Pınar Erdoğan, törende gözyaşlarına boğuldu.

Taksi şoförü Murat Arslan (44) da Kahramankazan Şehitliği'ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu katıldı. Şehit Arslan için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Abdullah Yalman tarafından dua okundu. Tören, şehidin mezarına karanfil bırakılması ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
