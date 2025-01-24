TUSAŞ saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan için mevlit okutuldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan için mevlit okutuldu.

Hz. Osman Camisinde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, şehitlik ve gaziliğin İslam'daki yeri üzerine bir konuşma yaptı.

Programın ardından şehit Arslan'ın evinde katılımcılara yemek verildi.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.