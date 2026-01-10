TUSAŞ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii, milli hava platformlarının görüntülerini paylaştığı medya ekibinin hikayesiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, gazetecilere teşekkür etti.
Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET ve GÖKBEY'in hava-hava çekimlerinin kamera arkası görüntüleriyle paylaştığı mesajda, "TUSAŞ iletişim-medya ekibimiz ve havacılığa gönül vermiş gazeteciler başta olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel