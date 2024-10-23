Tusaş'a Terör Saldırısı... Gelecek-Saadet Grubu TBMM Grup Başkanı Özdağ: "Bir Güvenlik Zaafiyeti Var"

(ANKARA) - Gelecek-Saadet Grubu TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı kınayarak, "Benim de birkaç akrabam orada çalışıyor. Çok değerli insanlar çalışıyor, dehalar çalışıyorlar orada. Önemli işler yapıyorlardı. F35'lerin parçaları da olmak üzere uçak sanayiye katkılar da bulunuyorlardı. Bir güvenlik zaafiyeti var " dedi.

Gelecek-Saadet Grubu TBMM Grup Başkanı Özdağ ile Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Selçuk Özdağ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Orası bizim göz bebeğimizdi. Benim de birkaç akrabam orada çalışıyor. Çok değerli insanlar çalışıyor, dehalar çalışıyor orada. Önemli işler yapıyorlardı. F35'lerin parçaları da olmak üzere uçak sanayisine katkılarda bulunuyorlardı, savunma sanayiyle ilgili. O nedenle geçmiş olsun. Ölenlerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir güvenlik zafiyeti var" diye konuştu.

İsa Mesih Şahin: "Devletimiz bu saldırının detaylarını en kısa sürede aydınlatmalıdır"

Gelecek-Saadet Grubu Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de şunları söyledi:

"Gelecek-Saadet Grubu olarak bu hain saldırıyı kınadığımızı, lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ülkemizin savunma sanayi alanındaki en önemli kuruluşlarından biridir. Çok stratejik bir yerdir. Ülkemizin bağımsızlığı için çok önemli çalışmaların yapıldığı bir kurumdur. Bu saldırının yapıldığı yeri, yapılış şeklini ve zamanını not ettiğimizi de özellikle vurgulamak istiyorum. Burası üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı bir yer, böyle bir saldırının olması bir güvenlik zafiyetini de gösteriyor diye düşünüyorum. Şurası çok iyi bilinmeli ki bu tür hain girişimler bizleri yıldırmak bir yana daha da güçlendirmekte ve kararlılığımızı daha da arttırmaktadır. Devletimiz bu saldırının en kısa sürede bütün detaylarını aydınlatmalıdır, aydınlatacaktır diye de umuyoruz. Biz de bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz terörle mücadelede kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye çok büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir. Bu tür saldırılar Türkiye'nin gücünü asla kıramayacaktır."