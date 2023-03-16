TÜRKÜCÜ AYDIN AYDIN, KAHRAMAN KÖPEKLER İÇİN KLİP YAPTI

HAKKARLİ Türkücü Aydın Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan yüzlerce insanın sağ çıkarılmasına vesile olan köpekler için 'Hav hav sevgili dostum' klibi yaptı. Aydın, yaptığı eseri, Yüksekova İlçesi'nde bulunan Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi'nde barınan köpeklere seslendirip, eliyle et yedirdi.

Çevre, doğa katliamları, trafik, kadına yönelik şiddet, koronavirüs gibi bir çok olaya dikkat çekmek için eserler yapan Hakkarili Türkücüsü Aydın Aydın, bu kez de Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yıkılan binaların enkazı altında kalan yüzlerce insanın sağ kurtarılmasına vesile olan köpekler için klip yaptı. Aydın, yaptığı klibi de Yüksekova'daki Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi'de bulunan sokak köpeklerine söyledi. Köpeklere, et verip, boyunlarına kemik takarak ödüllendiren Aydın, klibin söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu söyledi.

?Hav hav sevgili dostum' eseri depremin olduğu gece Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapmayı planladıklarını, ancak o gecenin sabahında deprem olduğunu söyleyen Aydın, Yüce rabbim bir daha böyle felaketleri yaşatmasın. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını başsağlığı diliyorum. Bu depremde dünyanın dört bir yanında maddi ve manevi desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Meksika'dan deprem bölgesine can kurtarmaya gelen ve hastalandıktan sonra da ölen 'prote' isimli köpeğin ölümü de bizleri son derece üzmüştür. Uzun süredir köpekler bana gönül koymuşlardı. Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altına kalan yüzlerce insanımızın sağ kurtarılmasına vesile olan can dostlarımız için ben de 'Hav hav sevgili dostum' klibi yaptım. Sonra da onlara bir mektup yazdım. Mektubumda dedim ki; 'hav hav sevgili dostum aha bu satırları senin için yazdım. Aramıza kara kediler mi girdi. Niye bize küstünüz diye.' Onlar da depremi vurgulayarak cevap gönderdiler. Dediler ki; hav hav havladık, hep sizi uyardık deprem geliyor dedik, bomba patlıyor dedik. Kurt sürüyü kapınca bizler hiç uyumadık. Sonra onların bu kahramanlıklarına eser yaptım. Bu eserimi de Yüksekova'ya gelip seslendirdim. Kemikleri çok sevdikleri için de ödül olarak boyunlarına kemik taktım. dedi.