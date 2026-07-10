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TÜRKSOY, Kuzey Makedonya'da Türk ülkelerini, dünyasını ve kültürünü tanıtmayı amaçlıyor

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TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kuzey Makedonya'da Türk ülkelerini, dünyasını ve kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Raev, Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov ile görüştü, işbirliği protokolü kapsamında projeler ve 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri için davet planlandığını açıkladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Kuzey Makedonya'da Türk ülkelerini, dünyasını ve kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Raev, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Raev, Kuzey Makedonya hükümetinin resmi davetiyle ülkede bulunduklarını ve martta TÜRKSOY ile Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında işbirliği protokolünün imzalandığını söyledi.

Raev, "İnşallah Kuzey Makedonya'da tüm Türk ülkelerini, Türk dünyasını ve Türk kültürünü tanıtmak için birçok planımız, programımız var." dedi.

İşbirliği protokolü kapsamında birkaç projenin olduğuna dikkati çeken Raev, Kuzey Makedonya'daki Türklerin kendi kültürlerini, dillerini ve adetlerini tanıtmak için destek sağlayacaklarını belirtti.

Raev, Kuzey Makedonya'daki Türk tiyatrosuna da destek vereceklerine işaret ederek, "2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olan Özbekistan'ın Andican şehrinde düzenleyecekleri etkinlikler kapsamında Kuzey Makedonya'daki paydaşlara da davet göndereceklerini söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, ülkeye ziyareti kapsamında 66. Ohri Yaz Festivali'ne katılacağını, Kuzey Makedonya Filarmoni ve Türk tiyatrosu yetkilileriyle bir araya geleceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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