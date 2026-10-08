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TÜRKSOY heyeti, Kayseri Talas'taki 1 kilometrelik Türkçe Sokağı'nı gezdi

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TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı için Kayseri'ye gelen Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ve beraberindeki heyet, Talas ilçesindeki Türkçe Sokağı'nı ziyaret etti. Heyet, 1 kilometre uzunluğundaki sokakta yürüyüş yaptı, incelemelerde bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı'na katılmak için Kayseri'ye gelen Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile beraberindeki heyet, Talas ilçesindeki Türkçe Sokağı'nı gezdi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk dilini konuşan halklar ve ülkeler arasında kültür ve sanat alanındaki iş birliğini geliştirmek, ortak kültürel değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla faaliyet gösteren TÜRKSOY tarafından Kayseri'de 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı düzenlendi.

Bu kapsamda kente gelen TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile beraberindeki heyet, Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan Türkçe Sokağı'nı ziyaret etti.

Buradaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler alan heyet, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki sokakta yürüyüş yaptı, incelemelerde bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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