TÜRKSAT 6A'nın 1. ve 2. ateşlemesi başarıyla gerçekleşti

'1'İNCİ VE 2'NCİ ATEŞLEME BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 69 dakika süren 1'inci ve 2'nci ateşleme sürecinin başarıyla sonuçlandığını 3'üncü ateşlemenin de gerçekleşeceğini bildirdi. Uraloğlu paylaşımda, "En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor. 'Uzayda Türkizi'miz, sesimiz, gururumuz TÜRKSAT 6A gücümüze güç katacak" dedi.