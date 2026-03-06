Haberler

TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırılarını kınadı

Güncelleme:
TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarını kınayarak, bölgedeki gerilimin tırmanmaması için itidal çağrısında bulundu. Saldırılar sonucunda sivil can kaybı yaşanmış ve bazı yapılar zarar görmüştü.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları kınadı.

Hasan, İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik İHA saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu saldırıların, sivil güvenlik ve bölgesel istikrar açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Hasan, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması için "itidal" çağrısında bulundu.

Hasan, TÜRKPA'nın Azerbaycan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, ülke için barış ve istikrar temennisinde bulundu.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
500

