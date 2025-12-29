Haberler

Irak'ta Türkmenler icracı bakan ve cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istiyor

Güncelleme:
Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi, yeni hükümette Türkmenlere icracı bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi önemli görevlerin verilmesini istedi. Türkmenlerin haklarını savunmak için yeni stratejiler geliştireceklerini ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, yeni hükümette icracı bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi görevlerin Türkmenlere verilmesini istedi.

Salihi, Irak Meclisi'nde yemin ettikten sonra yaptığı basın açıklamasında, Irak Türkmen Cephesi olarak yeni dönemde Türkmenlerin haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, Türkmenlerin kabinede icracı bakanlıkla temsil edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Irak Anayasası'na göre 3 cumhurbaşkanı yardımcısı seçilebileceğini aktaran Salihi, bu yardımcılardan birisinin ülkenin üçüncü temel unsuru olan Türkmenlere verilmesi için çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Meclise girmeye hak kazanan ITC'nin diğer Kerkük vekili Gülsel Muhammed de Türkmenlerin seslerini Bağdat'a duyurmak için yeni bir çalışma startejisi izleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
500

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Önceki yaptıklarını unutun! Söyledikleriyle ülkeyi yine karıştırdı
Süper Lig'e geri döndü! İşte Karagümrük'ün yeni hocası
Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap