Türkmenler Genel Seçimlere Hazırlanıyor

Irak'taki Türkmenler, 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Kerkük, Musul, Salahaddin, Bağdat, Süleymaniye, Diyala ve Erbil kentlerinde oluşturdukları "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi" koalisyonuyla ülkedeki siyasi ağırlıklarını ortaya koymak istiyor.

Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Koalisyonu adayları, Kerkük kentinde düzenledikleri seçimlere ilişkin programlarını kamuoyuyla paylaştı.

Seçim programı, aynı zamanda Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Koalisyonu Başkanı da olan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa tarafından okundu.

Ağa, milletvekili adaylarının da hazır bulunduğu programda yaptığı açıklamada, Irak'ın çeşitli kentlerinde Türkmenlerin "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi" koalisyonuyla genel seçimlere katıldığını söyledi.

Bu seçimde Türkmenlerin Irak'taki siyasi ağırlıklarını ortaya koymakta ısrarlı olduğunu belirten Ağa, bu topraklarda derin bir geçmişe sahip olan Türkmenlerin, bu seçimde varlıklarını da ispat edeceğini vurguladı.

Kerkük başta olmak üzere katıldıkları tüm kentlerde Türkmenlerin seçime geniş katılım sağlamasını hedeflediklerini aktaran Ağa, Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı tüm kent, ilçe, kasaba ve köylerdeki seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu.

Orta Doğu bölgesinde önemli gelişmeler ve değişimler yaşandığına dikkati çeken Ağa, bu gelişmelerin Irak'ı da etkileyeceğini ve 2026 yılının ülke için önemli gelişmelere gebe olduğunu söyledi.

Irak'taki olası gelişmelerden Türkmenlerin de nasibini alacağını belirten Ağa, 2026'nın Kerkük'te "Türkmen yılı" olması için çalıştıklarını bildirdi.

Kerkük Valiliği görevinin Türkmenlere verilmesini isteyen Ağa, "Irak ve özellikle Kerkük'te nasıl bir politika izlendiğini biliyoruz ve takip ediyoruz. Gelecek yıl Kerkük valisinin Türkmen olması için önemli adımlar atıyoruz. Bu hedefi de gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Kerkük Milletvekili adayı Erşat Salihi de Türkmenlerin bu seçimde yoğun şekilde oy kullanmasını istedi.

Bağdat'ta oluşturulacak yeni hükümette Türkmenlerin ağırlıklarını ortaya koyması için seçime katılımın önemine değinen Salihi, Türkmenlerin Irak'taki siyasi denklemde ağırlıklarının parlamentodaki vekil sayılarına bağlı olduğunu kaydetti.