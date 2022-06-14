Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov İran'da
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'un İran'lı mevkidaşı Abdullahiyan tarafından karşılanması Görüşmeden detay görüntüler TAHRAN - Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran'daki temasları kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'un İran'lı mevkidaşı Abdullahiyan tarafından karşılanması
Görüşmeden detay görüntüler TAHRAN - Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran'daki temasları kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel