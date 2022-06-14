Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov İran'da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'un İran'lı mevkidaşı Abdullahiyan tarafından karşılanması Görüşmeden detay görüntüler TAHRAN - Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran'daki temasları kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'un İran'lı mevkidaşı Abdullahiyan tarafından karşılanması Görüşmeden detay görüntüler TAHRAN - Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran'daki temasları kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. AA / Eisa Mohammadi - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Hüseyin Emir Türkmenistan İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov İran'da - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.